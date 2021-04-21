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Архив - Донецкая область

СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"

21.04.2021 17:00
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СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение природного газа на Донбассе. Сумма ущерба предварительно составляет 650 млн гривен, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 21 апреля.
"Голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических затрат. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", – говорится в сообщении.
По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему Донецкоблгаза правоохранители провели в Донецкой области ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании.
Во время следственных действий изъяты документы по количеству поставленного газа оператором газотранспортной системы Украины, а также программный комплекс учета газа в Донецкоблгазе, где осуществлялось несанкционированное вмешательство. Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.
Продолжается досудебное следствие по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов, несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей (ч.5 ст.191, ч.3 ст.292, ч.2 ст.361 УК Украины).



Теги: СБУ, хищения, Донецкоблгаз
 
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