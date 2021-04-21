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ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе
21.04.2021 08:00
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала проект Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Об этом сообщила украинская делегация ТКГ, передает LB.ua.
"Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнения", - говорится в сообщении.
В настоящее время стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно. Дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ. Не исключено, что заседание состоится еще до конца этой недели.
Теги: Донбасс, перемирие, ТКГ
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