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В Донецке объявили о завершении отопительного сезона
21.04.2021 11:00
Отключение жилых домов от услуги централизованного отопления официально произведено в Донецке в связи с потеплением. Об этом сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин.
«В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 °С на протяжении более трех суток, с 20 апреля произведено отключение потребителей города Донецка от системы централизованного теплоснабжения», – сказал Кулемзин.
При этом в целом ряде населенных пунктов ОРДО отопление еще не прекратили.
Теги: Донецк, отопительный сезон, ОРДО
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