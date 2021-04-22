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Представители Сеймов Литвы и Польши посетили линию разграничения на Донбассе

22.04.2021 09:00
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Представители Сеймов Литвы и Польши посетили линию разграничения на Донбассе

Первый заместитель Председателя ВР Украины господин Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата - Мария Гошевская, вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударгас посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
В Широкино представители трех парламентов огласили совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России, и скрепили это заявление своими подписями в расположении одной из воинских частей, которые держат линию украинской обороны вокруг Мариуполя.
"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!", - такие слова поддержки Украины выразил господин Паулюс Саударгас.
"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь, и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - сказала в свою очередь госпожа Малгожата - Мария Гошевская.



Теги: Донбасс, парламент, визит, Польша, Литва, ООС
 
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