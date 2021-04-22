Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы

22.04.2021 14:00

В ОРДО работники "Харцызского трубного завода" и химзавода "Стирол" получили от оккупантов пакеты с дешевыми продуктами вместо зарплаты, передает Depo.Донбасс.

Гуманитарная помощь была выделена Общественным Движением "Донецкая Республика" по ходатайству работников проедприятий в связи с задержками в выплате заработной платы.

"Вы — настоящие профессионалы своего дела, люди с активной гражданской позицией, и именно благодаря вашему труду наша "республика" живет и процветает. Спасибо за ваш труд и ваше усердие", — сказали трудящимся.