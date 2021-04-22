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В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто
22.04.2021 15:00
Во дворе многоэтажки в Кировском районе оккупированного Донецка взорвался автомобиль. Об этом в четверг, 22 апреля сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Сегодня ночью на Жарикова, 25 "Жигули" взорвались, крыша улетела к следующему подъезду", - говорится в сообщении.
На данный момент информация о пострадавших и причинах ЧП отсутствует.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, автомобиль
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