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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"

22.04.2021 13:00
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В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"

Главари НВФ заявили о намерении провести 22 – 23 апреля в оккупированном Донецке форума «Единство русских: защита прав и свобод». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.
Как сообщил т.н. "мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин, темой пропагандистского "форума" будет "Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины".
В форуме примут участие главари самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Также по информации главаря ОРДО в оккупированный Донецк приедут "гости из России".



Теги: Россия, Донецк, форум, ОРДЛО
 
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