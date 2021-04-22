В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"

22.04.2021 13:00

Главари НВФ заявили о намерении провести 22 – 23 апреля в оккупированном Донецке форума «Единство русских: защита прав и свобод». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.

Как сообщил т.н. "мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин, темой пропагандистского "форума" будет "Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины".

В форуме примут участие главари самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также по информации главаря ОРДО в оккупированный Донецк приедут "гости из России".