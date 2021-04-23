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Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи
23.04.2021 15:00
В районе ООС жителям временно оккупированной территории Украины доставлено более 203 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Двенадцать автомобилей пересекли линию разграничения в КПВВ "Счастье", а семь - в КПВВ "Новотроицкое".
В грузовиках - продуктовые наборы, хозяйственные товары, семена, строительные материалы, мебель, матрасы, медикаменты и предметы медицинского назначения.
Теги: Счастье, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ, ОРДЛО
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