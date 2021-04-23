На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов

23.04.2021 09:00

Вчера в Донецкой области из-за непогоды была обесточена Карловская фильтровальная станция. Об этом сообщили в КП «Компания "Вода Донбасса"».

Уточняется, что происшествие случилось в 15:30. Без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов. Среди них города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск и ряд поселков.

Электроснабжение станции было восстановлено вчера в 22.25, однако запустить ее удалось только сегодня утром в 6.55.

Теперь несколько часов потребуется на заполнение магистральных водоводов от Карловской фильтровальной станции и водопроводных сетей в населенных пунктах. Обычный режим водоснабжения возобновится ориентировочно сегодня вечером.