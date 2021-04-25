Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта

25.04.2021 10:00

На улицах Славянска сегодня, 25 апреля, будут снимать фрагменты для фильма, в связи с чем установят в качестве декорации блокпост и временно перекроют движение на некоторых участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского районного управления полиции.

"По заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино в Славянске одесская компания будет снимать фрагмент фильма об адаптации военнослужащих к гражданской жизни после плена", - говорится в сообщении.

В связи с этим движение транспортных средств будет перекрыто на участках двух улиц. "В воскресенье, 25 апреля, с 04:00 до 19:00 будет ограничено движение со стороны улицы Донэнерго на улицу Приозерная (мост через реку Казенный Торец)", - говорится в сообщении.

Полиция обращает внимание, что на время съемок на мосту через реку Казенный Торец будет установлена декорация – блокпост, который будет демонтирован 26 апреля.

Перекрытие движения транспорта будут осуществлять сотрудники патрульной полиции и инспекторы превенции отдела полиции.

В связи с этим у жителей и гостей Славянска могут возникнуть некоторые неудобства. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут своего движения.