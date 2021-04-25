- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля13:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ11:00
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов09:00
- В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто15:00
- Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы14:00
- В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"13:00
Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта
На улицах Славянска сегодня, 25 апреля, будут снимать фрагменты для фильма, в связи с чем установят в качестве декорации блокпост и временно перекроют движение на некоторых участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского районного управления полиции.
"По заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино в Славянске одесская компания будет снимать фрагмент фильма об адаптации военнослужащих к гражданской жизни после плена", - говорится в сообщении.
В связи с этим движение транспортных средств будет перекрыто на участках двух улиц. "В воскресенье, 25 апреля, с 04:00 до 19:00 будет ограничено движение со стороны улицы Донэнерго на улицу Приозерная (мост через реку Казенный Торец)", - говорится в сообщении.
Полиция обращает внимание, что на время съемок на мосту через реку Казенный Торец будет установлена декорация – блокпост, который будет демонтирован 26 апреля.
Перекрытие движения транспорта будут осуществлять сотрудники патрульной полиции и инспекторы превенции отдела полиции.
В связи с этим у жителей и гостей Славянска могут возникнуть некоторые неудобства. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут своего движения.
Теги: кино, движение, Славянск, съемки, ограничение
- Руперт Мердок объявил о начале подготовки к съемкам сиквела "Аватара"
- Харрисон Форд пойдет воевать с Чужими
- "Сумерки": первые подробности о "Рассвете" и новый эпизод "Затмения" (ВИДЕО)
- Для римейка "Вспомнить все" выбрали режиссера
- Саркози ревнует Карлу Бруни к ее партнеру по съемкам у Вуди Аллена?
- Светлодарск вошел в историю кино
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля13:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию17:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- Делегация "Слуг народа" приехала на Луганщину11:30
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ11:00
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов09:00
- При пожаре в в/ч на Луганщине пострадали трое военнослужащих08:00
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"09:00
- YouTube заблокировал три канала Медведчука на территории Украины17:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля11:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины (ВИДЕО)09:00
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию17:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто
- Работникам двух заводов ОРДО выдали вместо зарплаты продуктовые наборы
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию
- В ОРДО не собираются отменять пропуска на "республиканский курорт" Седово
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming
- В оккупированном Донецке пройдет "международный форум по защите прав и свобод русских"
- Кабмин продлил карантин и принял Национальный план вакцинации
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов
- В России объявили о завершении учений на границе с Украиной
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля