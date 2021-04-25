В ОРДЛО пропала связь Vodafone

25.04.2021 13:00

Сегодня утром, 25 апреля, в оккупированном Луганске и регионе пропала связь украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.

При попытке набрать абонента телефон сбрасывает вызов. У многих, на телефонах, сеть «Водафон» вообще не отображается.

«МТС не работает», «Никому дозвониться на Водафон не могу», «Что опять с Водафоном»? — пишут люди.

Масштаб и причина сбоя связи украинского мобильного оператора Vodafone на территории Луганска и в регионах, пока неизвестны. О подобных проблемах сообщают и жители ОРДО.