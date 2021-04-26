При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека

26.04.2021 08:00

В оккупированном Донецке произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО.

Очевидцы сообщают, что загорелась одна из квартир в доме по адресу Челюскинцев, 271. Также, по информации очевидцев, при пожаре погибли два человека.