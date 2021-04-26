Главная / Новости / Донецкая область / Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"
Последние новости раздела
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone13:00
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля13:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ11:00
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов09:00
- В Донецке у подъезда многоэтажки взорвалось авто15:00
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"
26.04.2021 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента РФ Путина провести переговоры по Донбассу с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом", об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.
"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.
Он также прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к украинским границам. В частности, ввиду обострения агрессии призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.
"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил Зеленский.
Теги: Путин, переговоры, ДНР, ЛНР, Зеленский
Читайте также:
- Путин впервые провел телефонный разговор с главарями боевиков
- Донбасские сепаратисты придумали этапы и выдвинули ультиматум
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР
- У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты09:00
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)15:00
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone13:00
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта10:00
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля13:00
- Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"10:00
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию17:00
- Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи15:00
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия14:00
- Стал известен новый тариф на газ для населения13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля12:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- Киевское "Динамо" досрочно отобрало у "Шахтера" звание чемпиона Украины (ВИДЕО)10:00
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты09:00
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека08:00
- Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая17:00
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)15:00
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля11:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- В ОРДЛО пропала связь Vodafone
- В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming
- Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
- Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля
- Сегодня в Славянске из-за киносъемок ограничат движение транспорта
- На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ
- В Лисичанске произошел пожар на заводе "Пролетарий" (ВИДЕО)
- В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия
- На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов