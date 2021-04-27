«Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля

27.04.2021 17:00

«Ощадбанк» продлил действие платежных банковских карточек внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 июля 2021 года. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба госбанка.

«Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

В сообщении также напоминается, что «Ощадбанк» продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. «Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении», — отметили в банке.

«Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля 2021 года», — уточняется в сообщении.