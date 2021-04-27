В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками

27.04.2021 16:00

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Об этом он рассказал с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что позиция ОПЗЖ не изменилась: якобы "переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта".

"И у нас есть политическая воля это сделать", - добавил Бойко.

Депутат отметил, что когда власть не хочет идти на переговоры с боевиками, то это сделает ОПЗЖ. Он объяснил это стремлением к "миру и восстановлению территориальной целостности государства".