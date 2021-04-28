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Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе
За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.
Недалеко от поселка Майорск оккупанты трижды обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Талаковки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а возле населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.
В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Также сообщается, что вчера, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Воины доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые
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