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В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозной недвижимости"
Недвижимость, которая находится на оккупированной территории Донецкой области, теперь может быть не просто "отжата", а "признана бесхозяйной" и "передана в муниципальную собственность" оккупантов "ДНР". Соответствующий документ опубликован на сайте главаря "ДНР" Дениса Пушилина, сообщает ОстроВ.
Речь идет об "указе" от 28 апреля, которым утвержден так называемый "Типовой порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества".
"В случае обращения в администрацию лица, считающего себя собственником недвижимой вещи, имеющей признаки бесхозяйной, или получения достоверной информации о наличии собственника недвижимой вещи, имеющей признаки бесхозяйной, администрация прекращает работу по сбору документов для постановки такой недвижимой вещи на учет. При этом администрация направляет собственнику недвижимой вещи (при наличии сведений о его месте жительства) обращение с просьбой отказаться от прав на нее в пользу соответствующей административно-территориальной единицы ДНР либо принять меры к надлежащему содержанию данного имущества. Также администрация должна разместить на своем официальном сайте объявление с такой информацией", - говорится в "документе" оккупантов.
Кроме того, так называемая "депутат ДНР" Анастасия Селиванова прокомментировала новый "указ" Пушилина: "Очень серьезный документ. Жду возмущения "бывших донецких", кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно ... Но теперь так нельзя … И если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям ... Возможно, именно этот указ решит вопросы разрушающихся недостроев и брошенных квартир...".
Теги: недвижимость, национализация, переселенцы, ОРДО
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