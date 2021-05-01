Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе

01.05.2021 09:00

30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в городах Славянск и Северодонецк состоялось торжественное открытие Почетных консульств Литовской и Латвийской Республик. Об этом информирует пресс-центр ОС.

На мероприятиях присутствовали председатель Комитета по вопросам внешней политики парламентариев стран Балтии, Чрезвычайные и Полномочные Послы, руководство командования операции Объединенных сил и главы областных государственных администраций.

Во время церемоний открытия было отмечено, что страны Балтии всегда были, есть и будут оставаться надежными партнерами Украины в ее борьбе за территориальную целостность и стремлении к вступлению в НАТО и Европейский Союз.