В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей

01.05.2021 17:00

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области на мине подорвались мирные жители. Об этом написал так называемый «мэр» Иван Приходько на своей странице в соцсетях.

По его словам, событие произошло в Никитовском районе города.

«Поселок шахты Гагарина, ул. Ясная. Возле дома 17 во время выпаса домашнего скота в лесопосадке подорвался, предположительно на мине, мужчина 67 лет и женщина. У мужчины состояние тяжелое», - написал Приходько в сообщении.

Позже «мэр» уточнил, что у мужчины, Григория К, 02.01.1954 года рождения, травматическая ампутация стопы, у его жены, Наталии К, 06.04.1956 года рождения, травматическая ампутация ноги.