- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей17:00
- В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда15:00
- Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля14:00
- В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта11:00
- Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе09:00
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"17:00
Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение
На подконтрольной группировке «ДНР» территории растут долги населения за воду. Только по Донецку они достигли 620 миллионов рублей (около 238,5 миллионов гривен по местному курсу валют). Об этом рассказал «врио директора» предприятия от «ДНР» «Вода Донбасса» Виталий Кижаев в эфире сепаратистского телеканала «Юнион», передает сайт novosti.dn.ua.
Он отметил, что основной потребитель воды – это население, поэтому коммунальщики очень зависят от его платежей.
«Сейчас по Донецку долги – почти 620 миллионов рублей. Платежи населения составляют до 90%, а 10% постоянно недоплачивают, и долги эти постоянно растут», – сказал Кижаев.
По его словам, ситуация с оплатой тех людей, которые проживают в «серой зоне», которые выехали, «уникальная, в связи с теми военными действиями, которые проходят на территории».
«Поэтому отношение к людям, мы стараемся, чтоб было лояльным, проводится реструктуризация долга. Если человек приезжает и показывает подтверждение, что его не было, – ему начисления снимаются. Потому что если он не уведомил, что уезжает, ему все равно будут идти начисления – то ли по прибору учета, то ли по расчету объема воды», – пояснил Кижаев.
Он уточнил, что в каждом городе есть комиссия, которая подтверждает отсутствие человека или иные обстоятельства, выдается справка, которую потом предъявляет абонент. На основании этих документов делают перерасчеты за услуги.
С 15 апреля «ГУП «Вода Донбасса» группировки «ДНР» активизировало работу с должниками.
Контролеры регулярно выявляют утечки воды, о чем сообщают в аварийную службу, а также проводят обследование по абонентам норм водопользования, разносят уведомления о задолженности, предписания о предстоящей поверке счетчиков. Как отмечается, ежемесячно сотрудники «Воды Донбасса» разносят до 90 тысяч уведомлений о задолженности.
По словам работников предприятия, в задолженность могут входить и довоенные, и текущие долги.
При этом должникам предлагают оплатить накопившуюся сумму либо полностью, либо в рассрочку. Если в ближайшее время абонент задолженность не оплачивает, ему могут сократить подачу воды, взыскать долги через «суд». Но прежде, чем отключат воду, неоднократно приносят извещения об этом.
Кроме того, добавляют в «Воде Донбасса», каждый может обратиться для сверки оплаты на предприятие и попросить об индивидуальной реструктуризации задолженности.
Теги: Донецк, долг, население, водоснабжение, ОРДО
- Население не спешит оформлять субсидии на оплату ЖКХ
- Строительство "Кальмиус Арены" принялся спасать губернатор
- В Донецке 461 абонента оставили без газа из-за долгов
- Донецку возвращают деньги за разницу в тарифах
- Энергетики грозят отключением водопроводных объектов "Воды Донбасса"
- Завтра в двух районах Донецка отключат воду
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей17:00
- В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда15:00
- Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля14:00
- В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта11:00
- Литва и Латвия открыли почетные консульства на Донбассе09:00
- На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»14:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая11:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей17:00
- В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда15:00
- Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая13:00
- В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта11:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"
- На КПП «Меловое» образовалась огромная очередь
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус
- На КПВВ «Станица Луганская» сообщили о проблемах с приложением «Вдома»
- В ОРДО увеличили минимальный размер оплаты труда
- В Донецке на майские праздники изменится график движения транспорта
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей
- В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу