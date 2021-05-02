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Архив - Донецкая область

Первые "призывники" ОРДО приняли присягу

02.05.2021 09:00
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Первые "призывники" ОРДО приняли присягу

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке состоялась так называемая "присяга" призывников на верность незаконным вооруженным формированиям "ДНР".
Об этом заявил незаконный глава "республики" Денис Пушилин.
По словам Пушилина, это событие имеет историческое значение, ведь "военнослужащие-срочники" приняли якобы добровольное решение пройти воинскую службу и освоить военное дело в ОРДО.
Он так же утверждает, что родители "призывников", получив возможность увидеть условия проживания "военнослужащих", остались довольными.
Следует отметить, что первый "призыв на срочную военную службу" граждан 1994–2003 годов рождения продлится в ОРДО с 1 апреля по 15 июля 2021 года. "Призывники" будут проходить службу в течение шести месяцев.



Теги: Донецк, присяга, призывники, ОРДО
 
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