Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)

02.05.2021 10:00

Паски и другие подарки к праздникам передали военным в зону проведения операции Объединённых сил и на админлинию с оккупированным Крымом. Пасхальные подарки для бойцов волонтёры собирали во всех городах Украины, сообщает телеканал "Дом".

Только из Киева отправились к военным автобусы с около 12 тыс. пасок. Перед этим праздничную выпечку освятил священник.

"Каждая машина имеет свой сектор, стараемся никого вниманием не обделить. Всем родам войск, которые нас защищают и стоят на передовой, уделено внимание — Пограничной службе, ССО, десантуре, ВМФ и т. д.", — отмечает волонтёр Антон Тилис.

Для того, чтобы освятить паски, в Киев специально приехал священник из Луцка.

"Мы решили приехать, чтобы ребята знали, что вся Украина держит за них кулаки. Мы молимся, мы благодарим их. И хотим это скромное приношение, освящённые хлеба, которые являются символом Воскресения Христового, разделить вместе с ними. Чтобы они чувствовали, что никто о них не забыл", — говорит настоятель Луцкого Братского Крестовоздвиженского мужского монастыря ПЦУ игумен Никодим.