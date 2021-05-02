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Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)
Паски и другие подарки к праздникам передали военным в зону проведения операции Объединённых сил и на админлинию с оккупированным Крымом. Пасхальные подарки для бойцов волонтёры собирали во всех городах Украины, сообщает телеканал "Дом".
Только из Киева отправились к военным автобусы с около 12 тыс. пасок. Перед этим праздничную выпечку освятил священник.
"Каждая машина имеет свой сектор, стараемся никого вниманием не обделить. Всем родам войск, которые нас защищают и стоят на передовой, уделено внимание — Пограничной службе, ССО, десантуре, ВМФ и т. д.", — отмечает волонтёр Антон Тилис.
Для того, чтобы освятить паски, в Киев специально приехал священник из Луцка.
"Мы решили приехать, чтобы ребята знали, что вся Украина держит за них кулаки. Мы молимся, мы благодарим их. И хотим это скромное приношение, освящённые хлеба, которые являются символом Воскресения Христового, разделить вместе с ними. Чтобы они чувствовали, что никто о них не забыл", — говорит настоятель Луцкого Братского Крестовоздвиженского мужского монастыря ПЦУ игумен Никодим.
Теги: Донбасс, подарки, Пасха, военнослужащий, ООС
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