На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище

04.05.2021 16:00

Сегодня, в 9:50 в населенном пункте. Верхнеторецкое Донецкой области, что находится на линии разграничения, в результате взрыва неизвестного устройства на местном кладбище погиб местный житель, мужчина, 1952 года рождения, сообщает Интернет-издание «ДонПресс».

Сотрудники полиции рассказали, что взрыв произошел в результате самодельного взрывного устройства с минным взрывателем 5 поколения (мини-подрыватель МУФ-5 с каучуковым замедлителем на время).

По словам полицейских, такие устройства встречаются достаточно редко. Специалисты уверены, что данное устройство было установлено несколько дней назад, так как взрыватель еще был не окислен, а осадки в этом районе наблюдались около 3-х дней назад.