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Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию
Борис Колесников, бывший нардеп от Партии регионов и «Оппозиционного блока», министр в правительстве Николая Азарова, подтвердил, что создает новую политическую партию, передает «Радио Свобода».
«Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина — наш дом". Его основная идея — собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить», — рассказал Колесников.
По его словам, презентация политсилы состоится в течение следующих 30 дней и она не будет партией одного региона.
«У нас есть специалисты и из Львова, и из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из "Оппозиционного блока" у партии пока нет никого, а из "Партии регионов" — несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде», — отметил Колесников.
Он подчеркнул, что созданием партии «Украина — наш дом» он занимается самостоятельно.
Теги: Украина, партия, Борис Колесников
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