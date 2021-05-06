В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"

06.05.2021 17:00

Так называемый «мэр» неподконтрольного Украине Донецка Алексей Кулемзин опубликовал в соцсетях программу мероприятий под названием «Широка страна моя родная». События приурочены к 7 годовщине образования «ДНР», мероприятия пройдут 11 мая с 13 до 22 часов в парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова.

«Празднование» начнется фотовыставкой и ярмаркой, затем будут презентованы библиотечные услуги для детей и взрослых.

Также в программе — шоу мыльных пузырей и фестиваль оркестров. В конце вечера дончан ожидает праздничный салют.