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Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе
Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга 6 мая прибыли на Донбасс в рамках двухдневного визита в Украину. Об этом сообщает "Европейская правда". Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своём Твиттере.
Также он сообщил о том, что руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провело брифинг для министров. Кроме того, главы МИД побывали на КПВВ «Счастье».
Сегодня в Киеве переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга проведет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции, продвижение внутренних трансформаций в стране.
Теги: Донбасс, визит, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, МИД
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