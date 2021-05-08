9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города

08.05.2021 13:00

В связи с проведением парада Победы 9 мая 2021 года с 03:00 и до 15:00 в центральной части Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, сообщают местные СМИ.

Ограничения коснутся следующих участков дорожной сети:

ул. Артема – от пр. Таманский до пр. Павших Коммунаров;

ул. Постышева – от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;

бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

пр. 25-летия РККА – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;

пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

пр. Гурова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;

пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетская до ул. Артёма;

пр. Панфилова – от ул. Университетская до ул. Артёма;

пр. Таманский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

ул. Челюскинцев – от пр. Мира до пр. Дзержинского.