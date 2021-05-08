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9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города
В связи с проведением парада Победы 9 мая 2021 года с 03:00 и до 15:00 в центральной части Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, сообщают местные СМИ.
Ограничения коснутся следующих участков дорожной сети:
ул. Артема – от пр. Таманский до пр. Павших Коммунаров;
ул. Постышева – от пр. Павших Коммунаров до пр. Театральный;
бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;
пр. 25-летия РККА – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;
пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;
пр. Гурова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
пр. Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;
пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
пр. Освобождения Донбасса – от ул. Университетская до ул. Артёма;
пр. Панфилова – от ул. Университетская до ул. Артёма;
пр. Таманский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
ул. Челюскинцев – от пр. Мира до пр. Дзержинского.
Теги: Донецк, транспорт, Парад Победы, ограничение
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