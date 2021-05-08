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Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс
08.05.2021 15:00
Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Луганскую область. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Глава государства примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне. Вместе с Владимиром Зеленским на Луганщину прибыли послы стран «Большой семерки» и ЕС", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ЕС, G7, Зеленский
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