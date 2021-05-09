Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)

09.05.2021 10:00

24 канал получил в распоряжение запись предполагаемого разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина. Они обмениваются поздравлениями ко Дню Победы. При этом, желают друг другу "побольше побед в жизни".

Разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" – его днем рождения и Днем победы.

Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы.

Стенограмма разговора Медведчука с главарем боевиков:

Денис Пушилин: Да ...

Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с днем победы.

П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем победы.

М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.

П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.

М: Ну, а об этой победе память хранить вечно ...

П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто ...

М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе

П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?

М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь – то одно смотрю, то другое (смеется – 24 канал). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.

П: Спасибо.

М: Давай, па-па.