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Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)
24 канал получил в распоряжение запись предполагаемого разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина. Они обмениваются поздравлениями ко Дню Победы. При этом, желают друг другу "побольше побед в жизни".
Разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" – его днем рождения и Днем победы.
Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы.
Стенограмма разговора Медведчука с главарем боевиков:
Денис Пушилин: Да ...
Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с днем победы.
П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем победы.
М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.
П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.
М: Ну, а об этой победе память хранить вечно ...
П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто ...
М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе
П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?
М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь – то одно смотрю, то другое (смеется – 24 канал). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.
П: Спасибо.
М: Давай, па-па.
Теги: телефон, разговор, Пушилин, Медведчук
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