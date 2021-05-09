- В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы14:00
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков13:00
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс15:00
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города13:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"17:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы
Группировка «ДНР» 9 мая провела в Донецке военный парад по случаю 76-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщают местные СМИ.
Всего парадные расчеты включали свыше 1600 человек и 76 единиц техники. Впервые в истории непризнанной "республики" в параде приняли участие военнослужащие срочной службы так называемой "народной милиции".
Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, на мероприятии присутствовали зрители: люди стоят на площади Ленина и вдоль улицы Артема. Собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию, большинство из них без масок. Вместе с тем количество зрителей бвло значительно меньше, чем в доковидные годы.
В свою очередь в "ЛНР" сообщили, что для парада в Луганске было задействовано более двух тысяч человек личного состава и более 120 единиц военной техники.
Теги: Донецк, Луганск, парад, День Победы
- Зомби прошли маршем по Донецку (ВИДЕО)
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 05.12.2017
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого
- СБУ: на Донбассе в плену боевиков находится более 100 человек
- Фотособытия недели (4-10 февраля): Дончане надели противогазы, а у бразильцев - карнавал!
- Фотособытия недели (18-24 июня). Удивительные гроб, сом и яичница
- В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы14:00
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков13:00
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
- Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)08:00
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс15:00
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города13:00
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку15:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы14:00
- Прифронтовая Марьинка попала под обстрел боевиков13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая12:00
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)10:00
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела09:00
- Зеленский в Луганской области обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения (ВИДЕО)08:00
- В Минздраве предупредили об индийском штамме COVID-1917:00
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс15:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города13:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен
- Зеленский с послами стран G7 и ЕС отправился на Донбасс
- 9 мая в Донецке ограничат движение транспорта в центральной части города
- Госсекретарь США прибыл в Киев
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая