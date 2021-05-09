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Архив - Донецкая область

В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы

09.05.2021 14:00
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В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы

Группировка «ДНР» 9 мая провела в Донецке военный парад по случаю 76-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщают местные СМИ.
Всего парадные расчеты включали свыше 1600 человек и 76 единиц техники. Впервые в истории непризнанной "республики" в параде приняли участие военнослужащие срочной службы так называемой "народной милиции".
Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, на мероприятии присутствовали зрители: люди стоят на площади Ленина и вдоль улицы Артема. Собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию, большинство из них без масок. Вместе с тем количество зрителей бвло значительно меньше, чем в доковидные годы.
В свою очередь в "ЛНР" сообщили, что для парада в Луганске было задействовано более двух тысяч человек личного состава и более 120 единиц военной техники.



Теги: Донецк, Луганск, парад, День Победы
 
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