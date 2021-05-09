В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела

09.05.2021 09:00

Житель Петровского района неподконтрольного властям Донецка погиб в результате обстрела. Об этом заявили в «представительстве ДНР в СЦКК».

Согласно сообщению, в результате обстрела поселка шахты «Трудовская» по адресу ул. Томская, 10 погиб мирный житель 1939 года рождения.

СММ ОБСЕ еще не подтверждала данную информацию.