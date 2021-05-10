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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой

10.05.2021 17:00
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В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой

Жители оккупированного Донецка обратили внимание на неоднозначные рекламные банеры, появившиеся в городе, сообщает Восточный вариант.
"Донбасс - инструмент.РФ. Замечательно-креативная реклама с подтекстом" - отмечают они в соцсетях.



Теги: Россия, Донецк, реклама, инструмент
 
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