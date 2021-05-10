Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая

10.05.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая

Группировка т.н. «ДНР» потратила 32 млн российских рублей (12 млн гривен) на празднование Дня победы 9 мая. Еще 16,5 млн рублей (6 млн гривен) пойдет на организацию мероприятий к так называемому «Дню республики», который «ДНР» отмечает 11 мая. Об этом сообщает «Радио свобода» со ссылкой на документы о расходах, которые журналистам прислали жители ОРДО.
Издание не публикует фотографии документов о расходах, ссылаясь на соображения безопасности тех, кто их прислал.



Теги: деньги, 9 мая, Парад Победы, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх