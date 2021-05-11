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Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму
На оккупированном Донбассе будут открыты избирательные участки для голосования в Госдуму РФ. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Фейсбуке.
"По информации наших источников, вопрос об открытии избирательных участков РФ в ОРДЛО решен. Участки будут открыты. Об этом сегодня в кулуарах активно обсуждали участники мероприятия Союза Добровольцев Донбасса и партии Единой России в г. Ростов. Там они подписывали меморандум о сотрудничестве", - сказано в сообщении.
По данным правозащитников, наемники и пропагандисты, выступавшие на стороне группировок "ЛДНР", войдут в Госдуму РФ от разных политических сил. В частности, в Госдуму попадут бывший главарь террористов Александр Бородай, воевавший на стороне "ДНР" Захар Прилепин, экс-советник главаря "ДНР" Александр Казаков.
Агитационная кампания в ОРДЛО политические партии РФ начнется уже в начале лета. Сейчас идет формирование агитационных штабов.
Теги: Россия, голосование, Госдума, ОРДЛО
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