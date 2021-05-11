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Архив - Донецкая область

В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов

11.05.2021 10:00
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В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов

"Власти" Донецка организовали движение дополнительных автобусов для перевозки жителей после праздничных мероприятий ко "дню республики", которые пройдут сегодня в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе "городской администрации".
"Просим принять во внимание, что 11 мая в 21:00 будет организована целевая подача автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, на ДС "Крытый рынок" и ДС "Центр" для развоза после окончания праздничных мероприятий всех желающих в районы", – отметили в пресс-службе.
Всего дополнительных автобусов – около 70. Также, по информации "администрации", будет усилена работа городского электрического транспорта общего пользования с учетом его работы после окончания праздничных мероприятий.



Теги: Донецк, праздник, автобус
 
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