Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе

12.05.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе

С начала войны на Донбассе погибли 34 ребенка, еще сотня получила ранения. Об этом со ссылкой на замгенпрокурора Гюндуза Мамедова сообщает Цензор.НЕТ .
"В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых – около 100. Инвалидность получили 18. На самом деле дети войны - это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. По официальным данным, более 33 тыс. детей имеют статус пострадавших", - сказано в сообщении.
На данный момент на линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей.



Теги: Донбасс, война, дети, погибший
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх