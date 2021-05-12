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Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС
Делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины на передовой и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Швеция в Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберн, атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Дания в Украине капитан 1-го ранга Феликс Эбестад и атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегия в Украине подполковник Бойе Лилеруд", - сказано в сообщении.
Украинские военнослужащие рассказали им об оперативной ситуации в районе ООС и текущей политике безопасности.
"Также делегация военных атташе посетила подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда-выезда "Золотой"", - отметили в пресс-службе ООС.
Теги: визит, Дания, Норвегия, Швеция, КПВВ, Золотое
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