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Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны
13.05.2021 12:00
По состоянию на 12 мая в "оранжевой" зоне карантина остались только две области — Николаевская и Черкасская. Остальная территория Украины находится в "желтой". Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.
В частности, в "желтую" зону сразу перешли шесть областей — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская и Тернопольская.
"Красных" областей в Украине в настоящее время нет, впрочем как и "зеленых".
Теги: Донбасс, карантин, зона, COVID-19
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