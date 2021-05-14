В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19

14.05.2021 16:00

В "ДНР" за сутки 13 мая обнаружили 412 случаев COVID-19 (против 269 накануне). Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".

"За 13 мая проведено 723 исследования, выявлено 259 случаев заболевания, и у 153 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически", – говорится в сообщении.

В "министерстве" добавили, что также 824 пациента сняты с учета с полным выздоровлением, 18 – умерли. Кроме того, по результатам 92 экспресс-тестов за сутки определены 23 человека, которые ранее перенесли болезнь.

С учетом последних данных коронавирусная инфекция в "ДНР" подтвердилась у 35 176 пациентов: лечение продолжают 4325, выписаны – 28 236, умерли — 2615.