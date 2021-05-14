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В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих
14.05.2021 15:00
Жители Мариуполя утверждают, что в городе нет проблем с вакцинацией от COVID-19. Она проходит быстро, прививают всех желающих, сообщает Depo.Донбасс.
"И в отличие от многих городов — у нас нет проблемы вакцинировать, если ты хочешь. Большую часть тех, кто думает про себя, свое будущее и не боятся чипирования, уже вакцинировали. Просто записавшись в очередь через Гугл-таблицу", — написал на своей странице в соцсети местный житель Петр Андрющенко.
Другие мариупольцы в своих комментариях его слова подтвердили. Как выяснилось, городские власти Мариуполя сделали возможной запись в очередь на иммунизацию от коронавируса вакциной AstraZeneca-SKBio всем жителям.
Записаться в очередь на вакцинацию жители Мариуполя могут по этой ссылке.
Теги: Мариуполь, вакцинация, COVID-19
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