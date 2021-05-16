"Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова

16.05.2021 15:00

Колесо обозрения для Донецка изготовлено в Российской Федерации, его начали доставлять частями в ДНР. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

"Безусловно в этом году мы планируем это сделать (установить колесо обозрения), но это все зависит от подрядчиков, обустройства фундамента, поэтому определенную точную дату не называю. Я знаю, что колесо уже изготовлено. Первая часть комплектующих колеса уже пришла, и уже наш транспорт выехал за остальными комплектующими", – отметил Кулемзин.

Напомним, что единственное колесо обозрения в Донецке было демонтировано в парке имени Щербакова из-за обрыва спицы. Оно работало с 1982 года. Высота составляла 27 метров.