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Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ

16.05.2021 09:00
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Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 16 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Пострадал один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 16 мая.
Так, враг из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем обстреливал позиции возле Водяного, а в районе Песков применилось еще и стрелковое оружие.
Вблизи Новгородского сепаратисты дважды применяли минометы 120-го и 82-го калибров. Под минометный огонь попадали и военные в районе Широкино и Невельского.
Кроме того, обстрелы зафиксировали возле населенных пунктов Старогнатовка, Опытное, Гладосово и Марьинка. Противник применял гранатометы, вооружение БМП, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. На все обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.
"Вчера один военнослужащий из состава ООС получил ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – рассказали в штабе.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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