Главная / Новости / Донецкая область / В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ
Последние новости раздела
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция09:00
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова15:00
- Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ09:00
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса17:00
- Пушилин издал указ о сборах резервистов11:00
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих15:00
В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ
17.05.2021 15:00
17 мая 2021 года Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit 2.0, на котором показало новые возможности приложения и веб-портала "Дія".
В частности, в них появилась функция подачи заявки для переселенцев о намерении получения кредита на жилье под 3%.
На финансирование этой программы Украина получила от Немецкого банка развития KFW безвозвратный кредит в размере 25 миллионов евро.
Приблизительно 16 июля состоится определение победителей — переселенцев, которые смогут воспользоваться льготным кредитом.
Также среди новых услуг "Дія":
- Возможность изменить место регистрации онлайн. Как отмечают в Министерстве, теперь для этого потребуется ID-карта, 10-15 минут на заполнение заявки на сайте и онлайн-подтверждение владельца жилья. За 2021 год услугу планируют запустить по всей Украине. Кроме этого, в "Дія" появилась возможность регистрации права собственности.
- Автоматическая регистрация ФОП. Как обещают в Минцифры, для того, чтобы зарегистрировать ФОП, также понадобится до 15 минут — заполненная в "Дія" заявка попадает прямиком в реестр физлиц-предпринимателей.
- Уплата налогов и подача деклараций. Теперь с помощью "Дія" предприниматели смогут задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФОП, а также посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды. Кроме того, в Минцифры заявили об упрощении процесса подачи деклараций: вместо тридцати полей, понадобится заполнить четыре и внести сумму дохода для расчета Единого налога. О граничных датах подачи деклараций и уплаты налогов будут напоминать соответствующие уведомления.
- Уплата административных сборов онлайн через приложение.
- "Дія.Підпис" — электронная подпись через приложение "Дія".
- NFC-авторизация — приложив ID-карту к смартфону, пользователь получит все свои документы в приложении "Дія" и сгенерированную электронную подпись.
- Возможность подать заявление на замену водительских прав через портал "Дія".
- Обновленный раздел "Штрафы" — в приложении "Дія" появятся штраф выписанные патрульными. Кроме того, система оповестит о новых и недоплаченных штрафах.
- В приложение добавили статический QR-код и возможность просмотреть историю шерингов документами.
- Подать петицию теперь также можно на портале "Дія".
- Также появились новые строительные услуги. В частности, автоматическая регистрация декларации о начале строительства и онлайн выдача строительного паспорта.
Теги: Донбасс, ипотека, приложение, ВПЛ, Дия
Читайте также:
- Важная информация переселенцам: Как ребенку-ВПЛ получить пенсию по потере кормильца или соцпомощь
- Как переселенцы и люди с неподконтрольных территорий добиваются пенсий в судах Украины. Новые кураторы РФ в Донецке. Донбасс сегодня. ВИДЕО
- В Киеве живет наибольшее число переселенцев
- Представители ООН в пух и прах разнесли политику Украины касательно переселенцев
- Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО
- Битва за соцвыплаты: важные сведения для переселенцев
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция09:00
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова15:00
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу11:00
- Сутки в ООС: 16 обстрелов, ранен один боец ВСУ09:00
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса17:00
- Пушилин издал указ о сборах резервистов11:00
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу14:00
- Укрзализныця запускает три "морских" поезда13:00
- В Краматорске прошел литературный фестиваль «Кальмиюс»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая11:00
- В Роттердаме состоялась церемония открытия Евровидения-202110:00
- На Донетчине летом будет работать туристическая полиция09:00
- В Украине начали вакцинировать записавшихся в лист ожидания через «Дію»08:00
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая17:00
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова15:00
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей
- В ОРЛО боевики прокатились на танке по кладбищу
- Пушилин издал указ о сборах резервистов
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих
- Япония выделила 4,5 млн долларов на помощь жителям Донбасса
- "Мэр" Донецка сообщил, что в РФ изготовили новое колесо обозрения для ЦПКиО им. Щербакова
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая
- Россия опубликовала список "недружественных стран"