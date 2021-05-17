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Архив - Донецкая область

В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ

17.05.2021 15:00
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В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ

17 мая 2021 года Министерство цифровой трансформации провело Diia Summit 2.0, на котором показало новые возможности приложения и веб-портала "Дія".
В частности, в них появилась функция подачи заявки для переселенцев о намерении получения кредита на жилье под 3%.
На финансирование этой программы Украина получила от Немецкого банка развития KFW безвозвратный кредит в размере 25 миллионов евро.
Приблизительно 16 июля состоится определение победителей — переселенцев, которые смогут воспользоваться льготным кредитом.
Также среди новых услуг "Дія":

  • Возможность изменить место регистрации онлайн. Как отмечают в Министерстве, теперь для этого потребуется ID-карта, 10-15 минут на заполнение заявки на сайте и онлайн-подтверждение владельца жилья. За 2021 год услугу планируют запустить по всей Украине. Кроме этого, в "Дія" появилась возможность регистрации права собственности.
  • Автоматическая регистрация ФОП. Как обещают в Минцифры, для того, чтобы зарегистрировать ФОП, также понадобится до 15 минут — заполненная в "Дія" заявка попадает прямиком в реестр физлиц-предпринимателей.
  • Уплата налогов и подача деклараций. Теперь с помощью "Дія" предприниматели смогут задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФОП, а также посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды. Кроме того, в Минцифры заявили об упрощении процесса подачи деклараций: вместо тридцати полей, понадобится заполнить четыре и внести сумму дохода для расчета Единого налога. О граничных датах подачи деклараций и уплаты налогов будут напоминать соответствующие уведомления.
  • Уплата административных сборов онлайн через приложение.
  • "Дія.Підпис" — электронная подпись через приложение "Дія".
  • NFC-авторизация — приложив ID-карту к смартфону, пользователь получит все свои документы в приложении "Дія" и сгенерированную электронную подпись.
  • Возможность подать заявление на замену водительских прав через портал "Дія".
  • Обновленный раздел "Штрафы" — в приложении "Дія" появятся штраф выписанные патрульными. Кроме того, система оповестит о новых и недоплаченных штрафах.
  • В приложение добавили статический QR-код и возможность просмотреть историю шерингов документами.
  • Подать петицию теперь также можно на портале "Дія".
  • Также появились новые строительные услуги. В частности, автоматическая регистрация декларации о начале строительства и онлайн выдача строительного паспорта.


Теги: Донбасс, ипотека, приложение, ВПЛ, Дия
 
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