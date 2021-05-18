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Архив - Донецкая область

Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму

18.05.2021 15:00
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Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму

Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 258 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с матерями военнослужащих, пропавших без вести.
"Встречалась с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, и представителями общественных организаций, представляющих интересы членов семей указанных лиц.
Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины.
Матери выразили обеспокоенность тем фактом, что с прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при Президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных). Последний раз заседания члены рабочей группы собирались 9 июля 2020 года.
Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей лиц пропавших без вести, общественных организаций и властных структур. С таким предложением буду обращаться к главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку", - заявила Денисова.


 
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