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Архив - Донецкая область

Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин

18.05.2021 11:00
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Наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС, ранен украинский воин

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе осуществили девять обстрелов украинских позиций, причем часть этих обстрелов проводилась из жилых кварталов Донецка. Также снайпер противника ранил военнослужащего ВСУ. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Накануне обстрелы противника зафиксированы вблизи Новолуганского, Песков, Зайцево, Опытного, Новотошковского, Причепиловки и Авдеевки.
Противник применял минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.
В штабе добавили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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