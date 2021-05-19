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Главы парламентов Украины и Латвии посетили прифронтовое Опытное
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области. Об этом сообщает Восточный вариант.
Они осмотрели недавно восстановленный участок линии электроснабжения и пообщались с местными жителями.
Жители Опытного рассказали почетным гостям о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Опытное расположено вблизи от временно оккупированного Донецка и Донецкого аэропорта. Населенный пункт был обесточен в январе 2015 года: линии электропередач были повреждены в результате обстрела. Восстановить их не удавалось в течение шести лет из-за действий российских оккупационных войск.
Только в апреле этого года через СЦКК удалось получить подтверждение режима тишины. Энергетики проложили кабель, который предоставил Норвежский совет по делам беженцев, установили трансформатор и подключили дома к электросети.
Теги: Донбасс, парламент, визит, Латвия, делегация, Опытное
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