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Прокуратура предложила переселенцам заявлять о незаконной "национализации" имущества боевиками "ДНР"
Прокуратура призывает общественность присоединиться к сбору доказательств незаконного присвоения имущества, находящегося на оккупированных территориях Донетчины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, а именно незаконного и крупномасштабного присвоения имущества, не вызванного военной необходимостью (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сейчас следователями органов Службы безопасности Украины продолжается сбор доказательств. В частности, правовая оценка предоставляется фактам присвоения имущества гражданских лиц, которое осталось на временно оккупированной территории области, путем признания ее представителями оккупационной администрации РФ как "бесхозной".
"Для проведения полного и всестороннего досудебного расследования, установления обстоятельств и причастных к совершению преступлений лиц, просим граждан, которые владеют информацией, сообщать об указанных фактах в условиях конфиденциальности в областную прокуратуру", - сказано в сообщении.
Материалы можно присылать в Донецкую областную прокуратуру по адресу: Донецкая область, город Мариуполь, ул. Университетская, 6, на электронную почту: [email protected]
Теги: прокуратура, национализация, переселенцы, заявление, ОРДО
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