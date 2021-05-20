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Зеленский допустил возможность референдума по ситуации на Донбассе

20.05.2021 16:00
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Зеленский допустил возможность референдума по ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе могут вынести на общегосударственный референдум. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Формат референдума будет инициирован народом Украины. Я буду там технически делать свою работу. Относительно изменений в Конституцию, то это уже инициатива президента Украины, может быть. Такие вопросы есть", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, к референдумам он относился бы очень осторожно.
"Относительно государственного референдума, я считаю, что самым главным вопросом должна быть ситуация на Донбассе. Уверен, что спустя некоторое время мы предоставим на рассуждение общества референдум с такой тематикой", - добавил глава государства.



Теги: Донбасс, пресс-конференция, референдум, Зеленский
 
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