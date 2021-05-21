Четыре ВУЗА-"переселенца" примут участие в программе реинтеграции молодежи ОРДЛО

21.05.2021 13:00

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук посетила четыре заведения высшего образования (ЗВО) в Донецкой и Луганской областях, которые были перемещены с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Речь идет о Восточноукраинском университете имени В. Даля, Горловском институте иностранных языков, Донецком национальном техническом университете, а также Донецком национальном медицинском университете. Именно эти учебные заведения являются одними из самых популярных среди абитуриентов с ВОТ. Кроме того, на базе этих ЗВО уже который год работают образовательные центры «Донбасс-Украина».

Во время визита Инна Драганчук встретилась с руководителями указанных ЗВО. Они проявили высокую заинтересованность в программе реинтеграции молодежи, предусматривающую введение подготовительных курсов для абитуриентов с ВОТ на базе 25 ЗВО, а также заверили, что будут участвовать в отборе на соответствующую программу.

Кроме того, Драганчук предложила руководителям ЗВО, в случае их отбора, закрепить за каждым ребенком с временно оккупированных территорий ментора, который помогал бы в решении разного рода вопросов при проведении подготовительных курсов.

В ходе беседы, стороны также обсудили механизмы поощрения поступающих на обучение на подконтрольной Правительству территории Украины и проблемные вопросы при подготовке к вступительной кампании.

Инна Драганчук заверила, что Минреинтеграции изучит эти вопросы и выработает пути их решения.