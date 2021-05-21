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Четыре ВУЗА-"переселенца" примут участие в программе реинтеграции молодежи ОРДЛО
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук посетила четыре заведения высшего образования (ЗВО) в Донецкой и Луганской областях, которые были перемещены с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции.
Речь идет о Восточноукраинском университете имени В. Даля, Горловском институте иностранных языков, Донецком национальном техническом университете, а также Донецком национальном медицинском университете. Именно эти учебные заведения являются одними из самых популярных среди абитуриентов с ВОТ. Кроме того, на базе этих ЗВО уже который год работают образовательные центры «Донбасс-Украина».
Во время визита Инна Драганчук встретилась с руководителями указанных ЗВО. Они проявили высокую заинтересованность в программе реинтеграции молодежи, предусматривающую введение подготовительных курсов для абитуриентов с ВОТ на базе 25 ЗВО, а также заверили, что будут участвовать в отборе на соответствующую программу.
Кроме того, Драганчук предложила руководителям ЗВО, в случае их отбора, закрепить за каждым ребенком с временно оккупированных территорий ментора, который помогал бы в решении разного рода вопросов при проведении подготовительных курсов.
В ходе беседы, стороны также обсудили механизмы поощрения поступающих на обучение на подконтрольной Правительству территории Украины и проблемные вопросы при подготовке к вступительной кампании.
Инна Драганчук заверила, что Минреинтеграции изучит эти вопросы и выработает пути их решения.
Теги: ВУЗ, молодежь, ОРДЛО, реинтеграция
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