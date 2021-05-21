В прифронтовой Красногоровке открылось отделение “Ощадбанка”

21.05.2021 09:00

20 мая в прифронтовой Красногоровке открылось мобильное отделение “Ощадбанка”. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Так, банковское подразделение является единственным в прифронтовом городе, где проживают 15,6 тысячи жителей.

«Открытие мобильного отделения «Ощадбанка» – большой вклад в прифронтовую Красногоровку. Мы и в дальнейшем будем способствовать, чтобы подобные заведения открывались для людей по всей линии соприкосновения», - отметил на открытии заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин.

Теперь для получения заработной платы, пенсии или социальных выплат местным жителям не придется ездить за несколько километров.

Мобильное подразделение расположено по адресу: ул. Административная, 10. Оно оборудовано бронированными конструкциями, пожарной и охранно-тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Дополнительно встроен банкомат. Здесь можно открыть банковский счет, заказать или получить карточку, обменять валюту, снять наличные, оформить депозит, оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный счет, оформить страховой полис и тому подобное.